Сутки на фронте: оккупанты один раз нарушили "тишину" на Донбассе

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.



В сторону Новоселовки российские оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди украинских защитников нет.



Как сообщают в штабе ООС, военные ВСУ открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.

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