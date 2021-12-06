Сутки на фронте: оккупанты один раз нарушили "тишину" на Донбассе
В течение 5 декабря российские наемники один раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет
Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.
В сторону Новоселовки российские оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди украинских защитников нет.
Как сообщают в штабе ООС, военные ВСУ открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.
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