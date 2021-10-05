Сутки на фронте: оккупанты обстреляли украинские позиции возле Лебединского и Новотошковского
За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Возле Лебединского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.
Вблизи Новотошковское враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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