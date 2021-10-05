Сутки на фронте: оккупанты обстреляли украинские позиции возле Лебединского и Новотошковского

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.



Возле Лебединского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковское враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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