Сутки на фронте: оккупанты обстреляли из РПГ позиции Украины у Причепиловки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет”, - говорится в сообщении.



Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.



Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили противника прекратить обстрел.

Напомним, 11 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.