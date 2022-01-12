Сутки на фронте: оккупанты обстреляли из РПГ позиции Украины у Причепиловки
По состоянию на 17:00 12 января оккупанты один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет”, - говорится в сообщении.
Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили противника прекратить обстрел.
- Напомним, 11 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное