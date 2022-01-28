Сутки на фронте: оккупанты дважды срывали "тишину" в ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .



В Луганской области, у края обороны одной из бригад ВСУ, зафиксировали попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.



Как отмечают в штабе ООС, благодаря бдительности украинских военных враг отступил на временно оккупированную территорию.



Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.



Потерь среди украинских военных в результате действий россиян нет.



Рубежи подразделений ВСУ остались прежними.



По состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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