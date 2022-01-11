Сутки на фронте: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, погибли два украинских военных
За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Песков оккупационные войска дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
Благодаря усилиям военных ВСУ, границы украинских подразделений остались неизменными.
По состоянию на 7 часов утра, 11 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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