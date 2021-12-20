Сутки на фронте: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе
За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении Светлодарска российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили врага прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 20 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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