Сутки на фронте: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Светлодарска российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили врага прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 20 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.







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