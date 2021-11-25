Сутки на фронте: оккупанты девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Об этом сообщают в штабе ООС .



Вблизи шахты "Бытовка" оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В направлении Каменки враг дважды совершил обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В сторону Нью-Йорка российские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов разных системе крупнокалиберных пулеметов.



Возле Луганской позиции ООС обстреливали, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.



Пограничный контрольный пост первого оборонительного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка", российские наемники обстреляли из минометов калибра 82 мм.



Вблизи Верхнеторецкого оккупанты применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



Недалеко от Водяного, что на Приазовье, позиции украинских военных обстреливали из минометов калибра 82 мм и 120 мм.



Военные ВСУ отвечали на обстрелы без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди них нет.





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