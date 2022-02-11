Сутки на фронте: оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе
За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцево русские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.
В окрестностях Попасной враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Водяного русские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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