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Сутки на фронте: оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе

11 февраля, 2022 пятница
07:53
война с Россией ООС ВСУ

За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцево русские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

В окрестностях Попасной враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Водяного русские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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