Сутки на фронте: оккупанты 7 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По украинским позициям в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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