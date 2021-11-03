Сутки на фронте: оккупанты 7 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По украинским позициям в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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