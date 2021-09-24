Сутки на фронте: оккупанты 5 раз нарушили "тишину", украинские военные ответили огнем

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Южного оккупант вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди украинских воинов нет.

В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb