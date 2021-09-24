Сутки на фронте: оккупанты 5 раз нарушили "тишину", украинские военные ответили огнем
Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в направлении Южного оккупант вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.
Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
Потерь среди украинских воинов нет.
В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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