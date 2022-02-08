Сутки на фронте: оккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе, украинский военный получил ранение
За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Позиции защитников Южного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) русские наемники обстреливали из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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