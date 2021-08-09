Сутки на фронте: оккупанты 4 раза обстреляли ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Светлодарска россияне обстреливал позиции украинского войска из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.



У Золотого-4 оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Неподалеку Широкино вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ из противотанковых и станковых гранатометов.



В направлении Новоалександровки противник вел огонь из станковых, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



На обстрелы украинское войско открывало огонь.



Боевых потерь среди военных ВСУ нет.



По состоянию на 7:00 утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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