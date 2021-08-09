Сутки на фронте: оккупанты 4 раза обстреляли ВСУ
8 августа российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Светлодарска россияне обстреливал позиции украинского войска из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.
У Золотого-4 оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Широкино вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ из противотанковых и станковых гранатометов.
В направлении Новоалександровки противник вел огонь из станковых, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы украинское войско открывало огонь.
Боевых потерь среди военных ВСУ нет.
По состоянию на 7:00 утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.38Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное