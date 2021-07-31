Сутки на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

У Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая российские наемники обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

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