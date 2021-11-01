Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили "тишину", травмирован украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

У Новолуганского российско-оккупационные войска два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

У Зайцева враг применил станковые противотанковые гранатометы.

Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошкивского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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