Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили "тишину", травмирован украинский военный
За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов разных систем.
В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
У Новолуганского российско-оккупационные войска два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
У Зайцева враг применил станковые противотанковые гранатометы.
Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошкивского.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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