Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный, еще двое - ранены
За прошедшие сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Повлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Гнутово оккупант вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
Позиции украинских воинов возле Новозвановки, Прицепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.
Возле Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески оккупант совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Золотого-4 они вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 8 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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