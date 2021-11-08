Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный, еще двое - ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Повлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово оккупант вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции украинских воинов возле Новозвановки, Прицепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески оккупант совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 они вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 8 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb