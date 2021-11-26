Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
За сутки 25 ноября российские наемники 14 раз обстреляли позиции ООС, четыре из которых – из запрещенного вооружения
Об этом сообщили в штабе ООС.
В сторону Луганского оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов разных систем.
По направлению к Авдеевке они применили минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Вблизи Южного русские наемники обстреливали позиции ВСУ по стрелковому оружию.
Возле Новотошкивского оккупанты вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Катериновки они открывали огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Попасной и Новоалександровки стреляли из гранатометов разных систем.
Недалеко от Красногоровки кафиры открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Светлодарска русские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщают в штабе ООС, потерь среди украинских защитников нет.
Военные ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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