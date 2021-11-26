Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Об этом сообщили в штабе ООС.



В сторону Луганского оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов разных систем.



По направлению к Авдеевке они применили минометы калибра 82 мм и 120 мм.



Вблизи Южного русские наемники обстреливали позиции ВСУ по стрелковому оружию.



Возле Новотошкивского оккупанты вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Вблизи Катериновки они открывали огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В сторону Попасной и Новоалександровки стреляли из гранатометов разных систем.



Недалеко от Красногоровки кафиры открывали огонь из минометов калибра 82 мм.



Вблизи Светлодарска русские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.



Как сообщают в штабе ООС, потерь среди украинских защитников нет.



Военные ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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