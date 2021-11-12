Сутки на фронте: оккупанты 13 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский военный
11 ноября российские оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного
Об этом сообщили в штабе ООС.
Около Марьинки кафиры вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Новозвановку трижды обстреляли из артиллерии калибра 122 мм, противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Зайцева враг совершил два обстрела, используя гранатометы разных систем, а также беспилотным летательным аппаратом сбросил выстрелы ВОГ-17.
Вблизи Троицкого русские наемники обстреливали позиции ВСУ по крупнокалиберным пулеметам.
Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское кафиры применили станковые противотанковые гранатометы.
Широкино обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По Крымскому враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрелов со стороны российских оккупантов был ранен один защитник Украины. В настоящее время он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
Военные ВСУ открывали ответный огонь с разрешенного Минскими договоренностями оружия и заставили противника прекратить обстрелы.
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