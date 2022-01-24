Сутки на фронте: оккупанты 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен один украинский военный
За прошедшие сутки, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.
Вблизи Попасной русские наемники 2 раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
В окрестностях Прицепыловки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
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