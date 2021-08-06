Сутки на фронте: оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины" и повредили одну из дорог

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Вблизи Авдеевки оккупационные войска стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Галициновки россияне осуществляли обстрелы позиций ВСУ из артиллерийских систем 122-го калибра. Также они стреляли по окраине населенного пункта. Были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорогу.



В направлении Южного оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли станковые и ручные гранатометы.



Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.



У Новотошковского россияне обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.



В районе Красногоровки оккупант вел огонь по ВСУ из противотанковых орудий, а также обстрелял жилой дом в городе, ранен местный житель.



На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.



ВСУ открывали огонь. Боевых потерь среди украинского войска нет.



По состоянию на 7:00 утра, сегодня, нарушений "тишины" не зафиксировано.



