Сутки на фронте: оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины" и повредили одну из дорог
5 августа российские войска 10 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Вблизи Авдеевки оккупационные войска стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Галициновки россияне осуществляли обстрелы позиций ВСУ из артиллерийских систем 122-го калибра. Также они стреляли по окраине населенного пункта. Были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорогу.
В направлении Южного оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли станковые и ручные гранатометы.
Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
У Новотошковского россияне обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Красногоровки оккупант вел огонь по ВСУ из противотанковых орудий, а также обстрелял жилой дом в городе, ранен местный житель.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
ВСУ открывали огонь. Боевых потерь среди украинского войска нет.
По состоянию на 7:00 утра, сегодня, нарушений "тишины" не зафиксировано.
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