Сутки на фронте: кафиры дважды нарушили "тишину" на Донбассе
9 ноября российские оккупационные войска дважды нарушили режим "тишины" в зоне ООС, потерь среди украинских военных нет
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Опытного враг вел обстрел из стрелкового оружия.
Недалеко от Новоалександровки российские наемники обстреливали позиции ВСУ по гранатометам и крупнокалиберным пулеметам.
Потерь среди украинских защитников нет.
Военные ВСУ в ответ открыли огонь и заставили врага прекратить обстрелы.
На утро 10 ноября нарушение режима "тишины" со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
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