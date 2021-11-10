Сутки на фронте: кафиры дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Опытного враг вел обстрел из стрелкового оружия.



Недалеко от Новоалександровки российские наемники обстреливали позиции ВСУ по гранатометам и крупнокалиберным пулеметам.



Потерь среди украинских защитников нет.



Военные ВСУ в ответ открыли огонь и заставили врага прекратить обстрелы.



На утро 10 ноября нарушение режима "тишины" со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

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