Сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов и гранатометов
За прошедшие сутки, 21 сентября, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе уменьшилась
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещеное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм. В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
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