Сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов и гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещеное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм. В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.