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Главная война с Россией Сутки на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины"

Сутки на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины"

7 октября, 2021 четверг
07:55

6 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - с подствольных гранатометов.

В районе Пивденного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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ООС
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