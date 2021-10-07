Сутки на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - с подствольных гранатометов.

В районе Пивденного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.