Сутки на Донбассе: оккупанты пять раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вблизи Новолуганское российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Неподалеку Майского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.



В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.