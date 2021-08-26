Сутки на Донбассе: оккупанты пять раз нарушили "тишину"
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи Новолуганское российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Майского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.
По состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.17Продажа 31.57
- Актуальное
- Важное