Сутки на Донбассе: оккупанты били из гранатометов
На протяжении 17 октября с стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции наших воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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