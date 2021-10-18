Сутки на Донбассе: оккупанты били из гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции наших воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.