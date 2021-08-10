Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз нарушили "тишину"
9 августа в зоне операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .
Вблизи Южного противник обстреливал ВСУ с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Попасной российские войска вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новолуганского враг обстреливал позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Катериновки российские войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.
Вблизи Новотошковского оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
У Новомихайловки россияне открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинского войска нет. ВСУ открывали огонь.
По состоянию на 7:00 10 августа нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
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