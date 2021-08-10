Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .



Вблизи Южного противник обстреливал ВСУ с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Неподалеку Широкино оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Возле Попасной российские войска вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В направлении Новолуганского враг обстреливал позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Катериновки российские войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.



Вблизи Новотошковского оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.



У Новомихайловки россияне открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.



На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.



Боевых потерь среди украинского войска нет. ВСУ открывали огонь.



По состоянию на 7:00 10 августа нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

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