Сутки на Донбассе: оккупанты 14 раз нарушили "тишину" и ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Вблизи Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении Старогнатовка оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

У Гранитного противник применял вооружение БМП-1.

В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку Причепиловка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 07:00 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.



За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.