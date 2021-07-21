Сутки на Донбассе: оккупанты 14 раз нарушили "тишину" и ранили украинского военного
За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Вблизи Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-го калибра.
В направлении Старогнатовка оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.
У Гранитного противник применял вооружение БМП-1.
В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Неподалеку Причепиловка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
А у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.
Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 07:00 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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