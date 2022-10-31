Трейлер был обнародован в официальном Twitter сериала.

Продолжение телевизионного проекта о жизни и правлении королевы Елизаветы II и королевской семьи выйдет на платформе в среду, 9 ноября. В новом сезоне королеву Елизавету играет уже третья актриса – 66-летняя Имельда Стонтон.

В трейлере королева размышляет, что ее правление должно соответствовать трем принципам: постоянство, стабильность и служение. В видео появились также две актрисы, исполнявшие роль королевы в предыдущих сезонах, - Клер Фой и Оливия Колман.

Новый, пятый сезон будет рассказывать о событиях жизни и правления королевы, происходивших в 1990-х годах. Зрители увидят драмы и скандалы, с которыми столкнулась королевская семья. Так, новый сезон коснется развода принцессы Анны, принца Чарльза и принца Эндрю.

В новом сезоне будет 10 эпизодов. Актерский состав, как и было объявлено ранее, будет меняться в сериале каждые два сезона. В продолжении вышедшей этой осенью "Короны" роль королевы Елизаветы исполнит британская актриса Имельда Стонтон. Принца Филиппа сыграет Джонатан Прайс, принцессу Диану – Элизабет Дебики, принца Чарльза – Доминик Вест, принцессу Маргарет – Лесли Мэнвилл.