"Суспильное" объявило победительницу национального отбора детского Евровидения-2022
Сегодня, 18 сентября, прошел финал нацотбора конкурса детского Евровидения-2022. Победительницей стала 13-летняя певица из Равы-Руской во Львовской области Злата Дзюнька
Об этом сообщает "Суспильное вещание".
Сегодня, 18 сентября, в прямом эфире по результатам онлайн-голосования телезрителей и оценивания жюри определило победительницу детского музыкального конкурса. Ею стала 13-летняя певица Злата Дзюнька.
"Из пятерки участников по результатам онлайн-голосования телезрителей и оценивания жюри определили победительницу в дополнительном раунде голосования жюри. За исполнение авторских песен дуэт "Софии Артеменко и DJ Polinka" и Злата Дзюнька получили одинаковое количество баллов. Дополнительный раунд голосования жюри решил судьбу победительницы – ею стала Злата Дзюнька", - говорится в сообщении.
Победительница будет представлять Украину 11 декабря в Армении на Детском Евровидении.
- Сегодня, 18 сентября, состоялся финал национального отбора на детский песенный конкурс Евровидения-2022.
- В состав жюри по результатам голосования украинцев вошли Кристина Соловий, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.
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