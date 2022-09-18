Об этом сообщает "Суспильное вещание".

Сегодня, 18 сентября, в прямом эфире по результатам онлайн-голосования телезрителей и оценивания жюри определило победительницу детского музыкального конкурса. Ею стала 13-летняя певица Злата Дзюнька.

"Из пятерки участников по результатам онлайн-голосования телезрителей и оценивания жюри определили победительницу в дополнительном раунде голосования жюри. За исполнение авторских песен дуэт "Софии Артеменко и DJ Polinka" и Злата Дзюнька получили одинаковое количество баллов. Дополнительный раунд голосования жюри решил судьбу победительницы – ею стала Злата Дзюнька", - говорится в сообщении.

Победительница будет представлять Украину 11 декабря в Армении на Детском Евровидении.

Сегодня, 18 сентября, состоялся финал национального отбора на детский песенный конкурс Евровидения-2022.

В состав жюри по результатам голосования украинцев вошли Кристина Соловий, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.

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