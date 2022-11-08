О таком решении правления компании сообщил член правления Общественного Вещания, ответственный за операционную деятельность, Родион Кочубей.

Он рассказал, что 24-этажный "Карандаш" опасен для работников, поскольку во время воздушной тревоги отключаются лифты, а в бомбоубежище нужно долго спускаться пешком, что также недопустимо во время военного положения.

"Одни из первых ракетных ударов были по Киевской телебашне, которая расположена рядом с "Карандашом", в результате чего он также получил повреждения. Вопрос оставаться там или нет — не стоял", - комментирует ситуацию безопасность Кочубей.

Он также отметил, что с начала вторжения команда "Суспильного" не возвращалась в "Карандаш" и работает из других офисов.

"Конечно, это не 24 этажа "Карандаша", места не хватает, но мы адаптируемся к имеющимся условиям, поддерживаем друг друга, делимся кабинетами и техникой. Также значительная часть работает по возможности дистанционно и в офисах в разных регионах страны", – рассказывает член правления.

Второй причиной Кочубей назвал экономию энергии, поскольку при минимальных объемах потребления газа температура в здании будет составлять всего 7-10 градусов, что не подходит для очной работы коллектива.

Третья причина, по его словам, – экономия бюджета. Из-за начала войны финансирование было значительно ограничено, а на следующий год оно будет на 367 млн меньше, чем в нынешнем году.

"В этом году у нас был бюджет выживания, когда финансирование выделено только на несколько статей, среди которых значительную долю составляет оплата коммунальных услуг. Ежегодно только на обслуживание и содержание "Карандаша" идет более 100 млн грн, включая коммунальные расходы, налог на землю, расходы на персонал. Верховная Рада приняла финансирование "Суспильного" на следующий год на уровне 1 504 млн грн, что на 367 млн меньше, чем бюджет этого года", - говорит он.

25 октября Общественное Вещание подало заявление в Европейский суд по правам человека из-за обстрелов телебашен.

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