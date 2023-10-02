Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Суспільне" проведет Радиодиктант единства в День письменности и языка

"Суспільне" проведет Радиодиктант единства в День письменности и языка

2 октября, 2023 понедельник
15:30
Общество

В 2023 году Радиодиктант национального единства состоится 27 октября, когда страна отмечает День украинской письменности и языка. Президент издал указ о переносе праздника с 9 ноября

Об этом информирует Суспільне .

"Каждый желающий может приобщиться к написанию радиодиктанта с любого континента нашей планеты. Но для нас особенно важно сейчас объединить всех наших земляков: тех, кто был вынужден покинуть свои дома и уехать за границу, оставшихся, несмотря на опасность, и тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место и написать вместе с тысячами людей по всему миру Радиодиктант национального единства 2023, почувствовали себя частицей нашей сильной и прекрасной страны", - отметил член правления Общественного Вещания Дмитрий Хоркин.

Украинское радио начало Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2000 году, чтобы объединить людей вокруг языка. С тех пор он проходит ежегодно и стал самым масштабным украиноязычным флешмобом, который собирает украинцев и поклонников украинского языка со всего мира.

Обычно больше всего участников флешмоба - это школьники, студенты и педагоги образовательных учреждений, но каждый год радиодиктант пишут также люди разных возрастов и профессий.

"За час прямого эфира будут включения с разных точек Украины, где люди в безопасных местах будут писать радиодиктант вместе со всем миром. Даже на фронте, если в тот момент будет такая возможность, наши воины будут писать. А также планируем включение из многих стран, с других континентов. Украинцы и все, кто знает или учит, понимает, любит украинский язык, вместе будут писать текст под диктовку - это будет невероятно мощная энергетика единения", - отметила координатор проекта "Радиодиктант национального единства" исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.

Имя автора текста и диктора объявят позже.

  • Напомним, в прошлом году радиодиктант национального единства - 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Автором текста радиодиктанта "Твой дом" стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилык. Читала диктант народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева, а к методической работе над радиодиктантом уже традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
  • 26 декабря были подведены итоги. Победителями стали 20 человек, написавших диктант с одной или двумя ошибками.
Новости
Украина
образование
Читайте также:
Джо Байден
2 октября, 2023 понедельник
Байден призвал республиканцев поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине
обстріл, ППО
1 октября, 2023 воскресенье
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
танки Абрамс
1 октября, 2023 воскресенье
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.8
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 октября
17:05
Зеленский подписал закон о передаче зарплат пленных их семьям
17:03
В Херсонской области подорвался псевдоразминировщик, которого нанял фермер
16:45
"Получили очень ценную информацию": Юсов о спецоперации "Барыня"
16:40
Сайт Еспресо.TV в списке медиа без джинсы и с соблюдением профессиональных стандартов
16:39
Дания откроет офис посольства в Николаеве, где будет заниматься восстановлением региона
16:31
В Одесской области разоблачили ОПГ, которая вырубала ботанический заказник с краснокнижными деревьями
16:16
Обновлено
Украина заявила, что Польша проигнорировала Форум оборонных индустрий. Варшава говорит, что ее не приглашали
16:15
Россия строит дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, — СМИ
16:07
Обновлено
После российской атаки на Херсон в больнице умер полицейский
15:58
Оккупанты нанесли два удара по Купянску на Харьковщине: госпитализирована женщина
15:50
Эксклюзив
Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
15:50
Украинская SkyUp получила разрешения на полеты в Канаде
15:39
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
15:25
OPINION
Идея софийности может объединить украинцев
15:16
Эксклюзив
Эксперт Совета внешней политики объяснил, какие последствия следует ожидать от визита глав МИД стран ЕС в Киев
15:11
Новости компаний
Ferrexpo помогла Херсонщине ликвидировать последствия оккупации и теракта
15:10
заморозки
Солнце, дождь и заморозки: какой будет погода в Украине в начале октября
15:01
коррупция
Впервые в Украине обличителю коррупции выплатят вознаграждение – более 13 млн грн
14:38
В новом просветительском ролике по поводу мифов пропаганды РФ рассказали о пути Украины к независимости
14:28
Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении уничтоженного россиянами собора в Одессе
14:27
Платформа "Ковчег Украина" создала виртуальную галерею с картинами отечественных художников
14:05
В Украине только каждый 50-й случай психических расстройств диагностирован, - Минздрав
14:05
В сентябре в Киеве зафиксировали три температурных рекорда
14:05
Обновлено
Маск опубликовал мэм с Зеленским о военной помощи. В Украине отреагировали
13:42
Дональд Трамп
В США стартует судебный процесс по делу обвинения Трампа в мошенничестве
13:40
Евросоюз скоро расширится от Лиссабона до Луганска, - глава МИД Германии
13:34
Падение путепровода на Шулявке в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции
13:30
Умер народный артист Украины Андрей Верес
13:22
За разработку вакцины против COVID-19: Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине
13:02
Новые видеокамеры и РЭБ: оккупанты пытаются помешать подполью передавать данные Силам обороны
12:55
В Киеве с 24 этажа упали девушка и парень, они погибли на месте
12:41
Эксклюзив
"Это неправда": экономист Несходовский развеял слухи о требовании МВФ ликвидировать ФЛП в Украине
12:31
Обзор
Выборы в Польше: чего ждать Украине
12:26
Игнат спрогнозировал увеличение количества дроновых атак по Украине и уменьшение ракетных атак
12:25
"Эту войну можно выиграть": Уоллес рассказал, что может спасти Путина и почему Украина должна усилить мобилизацию
12:25
Помогал россиянам устанавливать мины в Харьковской области: СБУ задержала рецидивиста
12:20
Стоимость нефти Brent снизилась до $92,3 за баррель после скачков предыдущей недели
11:58
В Украине обесточены более 400 населенных пунктов в 7 областях: ситуация в энергосистеме
11:52
Российские атаки на южные порты у границ Румынии - это военные преступления, - глава МИД Одобеску
11:29
"Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась": Кулеба об отсутствии решения Конгресса о помощи Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV