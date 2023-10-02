"Суспільне" проведет Радиодиктант единства в День письменности и языка
В 2023 году Радиодиктант национального единства состоится 27 октября, когда страна отмечает День украинской письменности и языка. Президент издал указ о переносе праздника с 9 ноября
Об этом информирует Суспільне .
"Каждый желающий может приобщиться к написанию радиодиктанта с любого континента нашей планеты. Но для нас особенно важно сейчас объединить всех наших земляков: тех, кто был вынужден покинуть свои дома и уехать за границу, оставшихся, несмотря на опасность, и тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место и написать вместе с тысячами людей по всему миру Радиодиктант национального единства 2023, почувствовали себя частицей нашей сильной и прекрасной страны", - отметил член правления Общественного Вещания Дмитрий Хоркин.
Украинское радио начало Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2000 году, чтобы объединить людей вокруг языка. С тех пор он проходит ежегодно и стал самым масштабным украиноязычным флешмобом, который собирает украинцев и поклонников украинского языка со всего мира.
Обычно больше всего участников флешмоба - это школьники, студенты и педагоги образовательных учреждений, но каждый год радиодиктант пишут также люди разных возрастов и профессий.
"За час прямого эфира будут включения с разных точек Украины, где люди в безопасных местах будут писать радиодиктант вместе со всем миром. Даже на фронте, если в тот момент будет такая возможность, наши воины будут писать. А также планируем включение из многих стран, с других континентов. Украинцы и все, кто знает или учит, понимает, любит украинский язык, вместе будут писать текст под диктовку - это будет невероятно мощная энергетика единения", - отметила координатор проекта "Радиодиктант национального единства" исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.
Имя автора текста и диктора объявят позже.
- Напомним, в прошлом году радиодиктант национального единства - 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Автором текста радиодиктанта "Твой дом" стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилык. Читала диктант народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева, а к методической работе над радиодиктантом уже традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
- 26 декабря были подведены итоги. Победителями стали 20 человек, написавших диктант с одной или двумя ошибками.
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