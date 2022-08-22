Об этом сообщает "Суспільне мовлення" .

Как сообщается в сообщении, "Суспільне" решило продлить прием заявок на участие в национальном отборе на детское Евровидение-2022 до 31 августа включительно.

"У всех желающих в возрасте от 9 до 14 лет будет дополнительный шанс подать заявку с собственной оригинальной песней. Каверы на песни к рассмотрению не принимаются... Подать заявку могут как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек. Требования к конкурсной песне предусматривают продолжительность от 2,5 до 3 мин", - пишет "Суспільне".

Также отмечается, что страна настоящего пребывания ребенка не имеет значения. Для подачи заявки необходимо записать видео исполнения песни и заполнить форму на сайте нацотбора .

"Суспільне мовлення" уточняет, что текст песни должен быть по меньшей мере на 60% украиноязычным, а песня участника или участницы нацотбора не должна быть обнародована до 1 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украина примет участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоится 11 декабря в Армении.

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