"Суспільне" объявило состав жюри финала национального отбора детского Евровидения-2022
Голосование за состав жюри прошло впервые в истории проведения национального отбора на детское Евровидение. Украинцы отдали голоса за Кристину Соловей, Мирославу Салий и Анжелику Рудницкую
Об этом сообщает " Общественное вещание ".
Как говорится в сообщении, в этом году украинцы впервые самостоятельно выбирали членов жюри из предложенных кандидатов.
"Наибольшую поддержку получили: певица и автор песен, лауреат многих премий, в частности YUNA, Кристина Соловей; соучредитель детской фольклорной студии "Правиця", преподаватель современного вокала с 15-летним опытом Мирослава Салий и заслуженная артистка Украины, телеведущая художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая", - пишет "Суспільне".
Результаты рейтингового зрительского онлайн-голосования:
- Кристина Соловей – 26%
- Мирослава Салий – 19%
- Анжелика Рудницкая – 15%
- Дарья Красновецкая – 10%
- KRUTЬ – 10%
- Vlad Darwin – 6%
- Тоня Матвиенко – 6%
- Михаил Клименко – 4%
- София Иванько – 3%
- Сергей Кейн – 1%
Финал нацотбора на участие в детском Евровидении-2022 состоится 18 сентября в 18:00 в формате прямого эфира на телеканале "Суспільне. Культура".
"В финал нацотбора детского Евровидения вошли пятеро участников из более полусотни желающих, подавших заявки на участие. В этом году украинские дети могли подать заявки из-за границы. Тимур Мирошниченко станет ведущим финала национального отбора на детское Евровидение-2022", - говорится в сообщении.
- Украинцы с 30 августа по 6 сентября могли проголосовать за жюри финала национального отбора детского Евровидения, которое состоится 11 декабря в Армении.
- "Суспільне" назвало финалистов нацотбора на детское Евровидение-2022. Финал национального отбора на детский песенный конкурс состоится 18 сентября.
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