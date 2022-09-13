Об этом сообщает " Общественное вещание ".

Как говорится в сообщении, в этом году украинцы впервые самостоятельно выбирали членов жюри из предложенных кандидатов.

"Наибольшую поддержку получили: певица и автор песен, лауреат многих премий, в частности YUNA, Кристина Соловей; соучредитель детской фольклорной студии "Правиця", преподаватель современного вокала с 15-летним опытом Мирослава Салий и заслуженная артистка Украины, телеведущая художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая", - пишет "Суспільне".

Результаты рейтингового зрительского онлайн-голосования:

Кристина Соловей – 26%

Мирослава Салий – 19%

Анжелика Рудницкая – 15%

Дарья Красновецкая – 10%

KRUTЬ – 10%

Vlad Darwin – 6%

Тоня Матвиенко – 6%

Михаил Клименко – 4%

София Иванько – 3%

Сергей Кейн – 1%

Финал нацотбора на участие в детском Евровидении-2022 состоится 18 сентября в 18:00 в формате прямого эфира на телеканале "Суспільне. Культура".

"В финал нацотбора детского Евровидения вошли пятеро участников из более полусотни желающих, подавших заявки на участие. В этом году украинские дети могли подать заявки из-за границы. Тимур Мирошниченко станет ведущим финала национального отбора на детское Евровидение-2022", - говорится в сообщении.

Украинцы с 30 августа по 6 сентября могли проголосовать за жюри финала национального отбора детского Евровидения, которое состоится 11 декабря в Армении.

"Суспільне" назвало финалистов нацотбора на детское Евровидение-2022. Финал национального отбора на детский песенный конкурс состоится 18 сентября.

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