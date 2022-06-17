"Суспільне" о переносе Евровидения-2023 из Украины: совещались с Минобороны и МВД, предлагали разные варианты и три региона
"Суспільне" накануне совещалось с Минобороны и МВД о проведении Евровидения, определило разные варианты и три региона. Николай Чернотицкий заявил, что после отказа Европейского языкового союза он будет обращаться к партнерам по поводу проведения дальнейших переговоров с организаторами песенного конкурса
Об этом сообщает Суспільне .
"Мы разочарованы таким решением ЕЯС. За этот месяц количество людей в Украине велико, чтобы создать условия для Евровидения у нас. Безопасность, конечно, превыше всего. Команда "Суспільного", государственной и местной власти провела основательную работу и предложила разные варианты. Очень жаль видеть такое безапелляционное заявление, поэтому мы обращаемся к партнерам по поводу проведения дальнейших переговоров", - сказал председатель правления "Суспільного вещания" Николай Чернотицкий.
Ранее, 14 июня, состоялась официальная встреча организаторов от Украины с Наблюдательным советом, партнерами Песенного конкурса "Евровидение" и основной командой Европейского языкового союза, где представители рассмотрели определение гарантий безопасности.
Все мероприятия, связанные с безопасностью и охраной, подготовлены и реализованы в тесном сотрудничестве с национальными органами государственной власти. Поэтому мы провели консультации с Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерством обороны и МВД (Нацполицией, ГСЧС, Нацгвардией). Их специалисты совместно с подразделениями по безопасности и оценке рисков "Суспільного" подготовили совместное видение ситуации и мероприятий, которые должны принять для проведения Евровидения в следующем году. Мы благодарны государственным органам за обеспечение и оперативную подготовку", - рассказал Чернотицкий.
Вместе с органами государственной и местной власти рабочая группа "Суспільного" определила несколько вариантов проведения Евровидения-2023 в трех разных регионах Украины.
"Мы подали презентацию опросника о проведении Евровидения в Украине в Европейский языковой союз. В очень сжатые сроки членам правительственной команды удалось предоставить обоснованные и всеобъемлющие ответы. Все справлялись очень эффективно и взвешенно, от общественного вещателя и ведомств безопасности до премьер-министра, который заверяет письмом, что все обязательства, которые мы на себя взяли, будут выполнены. Мы подробно ответили на вопросы безопасности и другие нюансы по организации, предложили несколько проведений", - добавил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Также 10 июня Кабмин создал комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году Евровидения.
- Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023 в связи с военными действиями на территории страны. Для этого организаторы обратились к Великобритании, поскольку ее участник занял второе место. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко утверждает , что Украина не согласна с таким решением.
- 14 мая в итальянском Турине состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2022. Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra.
- Позже Украина получила опросник от Европейского языкового союза по поводу проведения Евровидения.
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