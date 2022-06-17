Об этом сообщает Суспільне .

"Мы разочарованы таким решением ЕЯС. За этот месяц количество людей в Украине велико, чтобы создать условия для Евровидения у нас. Безопасность, конечно, превыше всего. Команда "Суспільного", государственной и местной власти провела основательную работу и предложила разные варианты. Очень жаль видеть такое безапелляционное заявление, поэтому мы обращаемся к партнерам по поводу проведения дальнейших переговоров", - сказал председатель правления "Суспільного вещания" Николай Чернотицкий.

Ранее, 14 июня, состоялась официальная встреча организаторов от Украины с Наблюдательным советом, партнерами Песенного конкурса "Евровидение" и основной командой Европейского языкового союза, где представители рассмотрели определение гарантий безопасности.

Все мероприятия, связанные с безопасностью и охраной, подготовлены и реализованы в тесном сотрудничестве с национальными органами государственной власти. Поэтому мы провели консультации с Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерством обороны и МВД (Нацполицией, ГСЧС, Нацгвардией). Их специалисты совместно с подразделениями по безопасности и оценке рисков "Суспільного" подготовили совместное видение ситуации и мероприятий, которые должны принять для проведения Евровидения в следующем году. Мы благодарны государственным органам за обеспечение и оперативную подготовку", - рассказал Чернотицкий.

Вместе с органами государственной и местной власти рабочая группа "Суспільного" определила несколько вариантов проведения Евровидения-2023 в трех разных регионах Украины.

"Мы подали презентацию опросника о проведении Евровидения в Украине в Европейский языковой союз. В очень сжатые сроки членам правительственной команды удалось предоставить обоснованные и всеобъемлющие ответы. Все справлялись очень эффективно и взвешенно, от общественного вещателя и ведомств безопасности до премьер-министра, который заверяет письмом, что все обязательства, которые мы на себя взяли, будут выполнены. Мы подробно ответили на вопросы безопасности и другие нюансы по организации, предложили несколько проведений", - добавил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Также 10 июня Кабмин создал комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году Евровидения.

Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023 в связи с военными действиями на территории страны. Для этого организаторы обратились к Великобритании, поскольку ее участник занял второе место. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко утверждает , что Украина не согласна с таким решением.

14 мая в итальянском Турине состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2022. Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra.

Позже Украина получила опросник от Европейского языкового союза по поводу проведения Евровидения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb