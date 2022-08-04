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Главная Общество Сущность современной России. Подоляк прокомментировал видео, на котором водитель российской маршрутки выгоняет безногого ветерана

Сущность современной России. Подоляк прокомментировал видео, на котором водитель российской маршрутки выгоняет безногого ветерана

4 августа, 2022 четверг
22:38
Общество

Советник главы Офиса президента отреагировал на видео, на котором водитель маршрутки выгнал безногого российского оккупанта, воевавшего в Украине

Об этом Подоляк написал в телеграмме.

"Эта война обязательно закончится. И тогда украинские защитники вернутся домой и станут героями. Это будет выражаться не только в государственных льготах, но и в благодарностях от общества. Когда дети гордятся родителями, а на улице благодарят службу", — сказал советник главы ОПУ.

"Русские "ветераны" тоже вернутся домой. Но их судьба сложится иначе. Вдруг окажется, что они никому не нужны: ни государству, ни народу. И что они не герои, а яростные мясники. Их не берут на работу, их избегают девушки на сайтах знакомств. И когда они не найдут себя в мирной жизни, то вспомнят, что умеют – насиловать и убивать. И начнут мстить. Уже российскому обществу", — написал Подоляк.

1 августа Подоляк назвал три основных фактора эффективной контроперации ВСУ против оккупантов.

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