"Мы — самые большие". Число мусульман в Москве если еще не превысило количество христиан, то скоро, при удержании предыдущих тенденций в миграции и демографии, превысит. И в отличие от номинальных православных московитов, мусульмане в Москве активно практикующие, что видно по их празднованиях.

По данным российской полиции, на Пасху (!) из 15 миллионов населения Москвы в храмы на службу приходят три-четыре сотни тысяч — меньше, чем 1/30-я часть! А Гундяев говорит о "величайшей митрополии"? Это колосс на глиняных ногах!

Реально православные русские — преимущественно номинальные христиане, и критика Запада в устах Гундяева – это критика самих себя.

Пьянство, распущенность, деградация семейных отношений, насилие и хамство — все это пороки, глубоко укоренившиеся в обществе Московии. Но Гундяев представляет это реально падшее и деградирующее общество как "богоносца" и "светоч христианства"

Интересно, а все уже забыли, что еще четыре десятилетия назад на Московии религия была официально закрыта в гетто, процветал государственный атеизм? И Гундяев критикует Запад за безбожие из столицы недоимперии, которая сначала "казенным православием" довела христианство на своей территории до глубокой деградации, а потом еще 70 лет гнало всякую религию?!

Реверансы Гундяева в сторону Путина – просто отвратительны.

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Он не приказывает? Конечно, не дает. Слишком мелкий чиновник Гундяев, чтобы "лидер нации" ему лично приказывал. Для этого есть профильные генералы ФСБ и чиновники из Старой площади. Они и приказывают.

Свободны они? Остров свободы? Просто противно. Помните эпизод, когда на встрече со Вселенским Патриархом в августе 2018 г. Гундяев брал стакан воды? Он без разрешения государственного охранника даже не мог выбрать, какой стакан взять! И он говорит о свободе?

Молиться нужно за "Отечество и воинство", "за мирное развитие"? Можно на это сказать словами юродивого из "Бориса Годунова": "Нельзя молится о царе Ироде, Богородица не велит!"

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Молиться нужно за "Отечество и воинство", "за мирное развитие"? Можно на это сказать словами юродивого из "Бориса Годунова": "Нельзя молится о царе Ироде, Богородица не велит!".

Современная Московия действительно стала определенным прообразом царства антихриста. Где все извращено: зло названо добром, кровавый тиран — верным православным, агрессивная империя с морально деградированным обществом — светочем мира и христианских ценностей.

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ

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