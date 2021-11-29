Существует высокая вероятность гибридных атак против Украины с использованием мигрантов, - глава МВД Польши Каминьский
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что существует угроза гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов
Об этом он сказал во время разговора с главой МВД Украины Денисом Монастырским в понедельник, 29 ноября.
Каминьский рассказал о временной деэскалации напряженности на границе с Беларусью, а также об изменении тактики мигрантов, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу, штурмуя ее в разных местах небольшими группами.
"При этом Мариуш Каминьский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.
По словам Монастырского, Украина осознает все возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы подорвать ситуацию внутри страны, а также как-то ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС.
- Напомним, 24 ноября Кабмин выделил 175 млн грн на укрепление границы с Беларусью.
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