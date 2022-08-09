Существует угроза ударов по городам на Севере Украины по комплексам С-300 во время "учений" в Беларуси, - главный редактор Defense Express Катков

Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Учекния сил противовоздушной обороны - это два компонента. Первый, наземный - это увеличение количества зенитно-ракетных комплексов. Нам хорошо известно, что они в РФ - это не только ПВО, но и фактически аналог баллистических ракет с дальностью полетов около 110-120 км от зоны пуска. Рашисты регулярно используют такие комплексы С-300, С-400 для того, чтобы наносить удары по наземным целям, они абсолютно не точны, не имеют военной цели, только террористические атаки для террора населения. Учитывая, что такие ЗРК под прикрытием учений будут завезены в Беларусь, есть угроза того, что под удары с С-300 могут попасть города Украины на Севере", - отметил он.

Катков также прокомментировал второй компонент будущих учений в Беларуси – авиацию.

"Истребители, которые могут наносить удары по наземным целям. Они будут базироваться под прикрытием учений. Проблема будет в том, что когда взлетают истребители и приближаются к границе, мы включаем сирену и все свои собственные силы – радары, зенитно-ракетные комплексы, для того, чтобы отбивать эту атаку. Это аспект относительно напряжения наших сил и гражданского населения, потому что каждый день может звучать воздушная тревога и не раз", - подытожил эксперт.