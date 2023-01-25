Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Есть ли ресурсы для передачи Украине еще сотен дополнительных Leopard, не только первой сотни, а еще больше? Относительно Leopard – да, есть. Германия в первой партии передает не Leopard 2 А4, которые могут быть на хранении, а передается строевая машина с модернизацией 2 А6, которая находится на вооружении бундесвера", – отметил он.

По словам Каткова, это означает, что танки передаются с минимальной задержкой.

"В то же время может быть процесс по расконсервации машин Leopard 2 А4 или 2 А5, которые хранятся. Это занимает время и это также значительный ресурс для передачи этих машин. В Финляндии - примерно 100 Leopard 2 А4 на хранении. В других странах они тоже в значительных показателях - десятки единиц. Набирать танки и расконсервировать их постепенно возможно", - подытожил военный эксперт.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Тогда же Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.