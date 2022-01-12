Существует реальный риск нового конфликта в Европе, - генсек НАТО после переговоров с РФ по Украине

Об этом Йенс Столтенберг заявил 12 января на брифинге по итогам первого с 2019 года заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.



"Существует реальный риск возникновения нового конфликта в Европе. Именно поэтому встречи с Россией так важны. Мы должны делать то, что можем, чтобы предотвратить этот конфликт. Именно поэтому мы посылаем четкий сигнал России, мы готовы сесть за стол переговоров, назвать целый список беспокойств относительно размещения ракет и так далее, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", - заявил генсек НАТО.



По его словам, Альянс заинтересован в возобновлении своей миссии в Москве и российском дипломатическом присутствии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Также союзники Альянса хотели бы обсудить с Москвой конкретные меры с целью увеличения прозрачности проведения военных учений, предотвращения опасных военных инцидентов, сокращения угроз в космосе и киберпространстве.



Столтенберг отметил, что НАТО верит в диалог, но предупреждает Россию о серьезных последствиях в виде серьезных экономических и политических санкций при полномасштабном вторжении на территорию Украины.



"Важно сказать, что Украина - это наш партнер, хоть и не член НАТО", - заявил генсек Альянса.



Отвечая на вопрос относительно "угрозы" России со стороны Киева из-за поставок вооружения с Запада, Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону.



"Украина не представляет угрозы для России. Именно Россия является агрессором. Именно Россия применила силу и продолжает применять силу против Украины", - подчеркнул он.

Генсек НАТО заявил, что переговоры с Россией в Брюсселе были сложными, но важными. Россия продолжила требовать гарантий отказа НАТО расширяться за счет Украины, однако Альянс отказался идти на компромисс относительно включения новых членов.

По мнению премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, война России с НАТО почти немыслима, поскольку это был бы очень большой мировой вооруженный конфликт.