Существует "очень высокий" риск вторжения России в 2023 году, - глава спецслужбы Молдовы
Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце считает, что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине
Об этом сообщило издание TVR Moldova .
"Вопрос не в том, осуществит ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: будь то в начале года, в январе, феврале или позже, в марте, апреле", - сказал руководитель молдавской спецслужбы.
"Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Что наступит за этим, их намерения по Кишиневу, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", – добавил он.
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В частности, Мустяце напомнил, что в Приднестровском регионе расположен крупнейший в Европе охраняемый россиянами склад боеприпасов и гипотетическое вторжение РФ в Молдову может быть связано с использованием этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.
- 18 декабря Молдовагаз начал закупать газ у предприятия SA Energocom для потребления на правом берегу Днестра, так что страна стала независимой от российского Газпрома.
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