Об этом сообщило издание TVR Moldova .

"Вопрос не в том, осуществит ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: будь то в начале года, в январе, феврале или позже, в марте, апреле", - сказал руководитель молдавской спецслужбы.

"Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Что наступит за этим, их намерения по Кишиневу, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", – добавил он.

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В частности, Мустяце напомнил, что в Приднестровском регионе расположен крупнейший в Европе охраняемый россиянами склад боеприпасов и гипотетическое вторжение РФ в Молдову может быть связано с использованием этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

18 декабря Молдовагаз начал закупать газ у предприятия SA Energocom для потребления на правом берегу Днестра, так что страна стала независимой от российского Газпрома.

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