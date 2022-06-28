Существует очень реальная опасность, что Россия набросится на Европу, — министр обороны Великобритании
По мнению Бена Уоллеса, сейчас Россия "прямая и неотложная" угроза для всех стран Европы
В речи в Королевском институте объединенных служб Уоллес сказал: "Сейчас Россия является самой прямой и неотложной угрозой для Европы и для наших союзников".
"Я серьезно говорю, что существует очень реальная опасность, что Россия набросится на широкую Европу", – заявил Воллес.
Министр обороны Великобритании добавил, что в современных условиях изменился характер угроз, стоящих перед Великобританией и миром.
"Угроза растет, является глобальной и многовекторной. Пора сигнализировать, что дивиденды мира закончились, а инвестиции должны расти, пока не станет слишком поздно, чтобы преодолеть угрозу. Следует принять во внимание уроки, полученные в Украине. Пора мобилизоваться, быть готовым и быть актуальным", — подчеркнул британский министр.
- Украина, США и Великобритания создают группу для координации обеспечения ВСУ.
- 28 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, какое оружие и в каких странах овладевают наши военные.
- Германия совместно с Нидерландами хочет дополнительно поставить Украине шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, заявили 28 июня министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Кася Оллонгрен на полях саммита НАТО в Мадриде.
- 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила немецкие гаубицы PzH 2000. Они стали шестым видом артиллерии 155-мм калибра, который усилил оборону Украины после M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное