Существует очень реальная опасность, что Россия набросится на Европу, — министр обороны Великобритании

В речи в Королевском институте объединенных служб Уоллес сказал: "Сейчас Россия является самой прямой и неотложной угрозой для Европы и для наших союзников".

"Я серьезно говорю, что существует очень реальная опасность, что Россия набросится на широкую Европу", – заявил Воллес.

Министр обороны Великобритании добавил, что в современных условиях изменился характер угроз, стоящих перед Великобританией и миром.

"Угроза растет, является глобальной и многовекторной. Пора сигнализировать, что дивиденды мира закончились, а инвестиции должны расти, пока не станет слишком поздно, чтобы преодолеть угрозу. Следует принять во внимание уроки, полученные в Украине. Пора мобилизоваться, быть готовым и быть актуальным", — подчеркнул британский министр.

Украина, США и Великобритания создают группу для координации обеспечения ВСУ.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, какое оружие и в каких странах овладевают наши военные.

Германия совместно с Нидерландами хочет дополнительно поставить Украине шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, заявили 28 июня министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Кася Оллонгрен на полях саммита НАТО в Мадриде.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила немецкие гаубицы PzH 2000. Они стали шестым видом артиллерии 155-мм калибра, который усилил оборону Украины после M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

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