Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента по торговле людьми США за 2023 год, передает Reuters .

В этом году РФ осталась в списке "государственных спонсоров" торговли людьми. Она принадлежит к числу стран с худшими способами решения этой проблемы. В разделе о стране больше критики, чем в прошлом году. Там упоминается принудительное перемещение тысяч украинских детей в Россию, являющееся предметом преследования Международным уголовным судом против российских чиновников, включая диктатора Владимира Путина.

"Существовала государственная политика или схема торговли гражданами Украины и северокорейскими рабочими", – говорится в документе.

Кроме того, говорится о поступлении сообщений о том, что российские официальные лица принуждали, обманывали или заставляли совершеннолетних иностранных граждан участвовать в захватнической войне России против Украины.

Отчет этого года приписывает РФ содействие возвращению российских детей из Сирии, некоторые из которых, возможно, были жертвами торговли людьми, но в нем упоминается меньше положительных моментов, чем в отчете прошлого года.

Россия занимает 3 уровень, который группирует крупнейших преступников в сфере торговли людьми (она была там и в прошлом году). В этом году рейтинг снизили Алжиру, Чаду, Джибути и Экваториальной Гвинее до 3 уровня. А Малайзии и Вьетнама повысили, ведь хотя они "не полностью соответствовали минимальным стандартам для ликвидации торговли людьми", однако приложили "значительные усилия для этого", говорится в отчете.

Депортация Россией украинских детей

С 24 февраля 2022 года страна массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в захваченный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях. В настоящее время точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых россияне незаконно вывезли из Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, который состоялся 13 мая.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское. Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях, неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях.

Впоследствии он добавил, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно захваченных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, которая осуждает похищение украинских детей в РФ и называет действия Москвы геноцидом.

А Центр национального сопротивления рассказал, что 8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ. С июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганщины.