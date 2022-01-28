"Существует благоприятный климат для диалога в Нормандском формате: Зеленский провел переговоры с Макроном
Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Эммануэлем Макроном на фоне возможного вторжения РФ
Об этом Зеленский написал в Instagram и Twitter.
"Разговор с другом и надежным партнером Украины. Мы рады возобновлению работы "Нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока есть благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами", - написал президент.
Он добавил, что пока продолжаются дипломатические усилия, возможность эскалации уменьшается.
Президент добавил, что благодаря Макрону состоялась встреча политических советников "нормандского" формата.
"Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить", - отметил Зеленский в Twitter.
- Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины".
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