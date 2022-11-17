Существование РПЦ в Украине – вопрос политической воли Зеленского

Со времен основания Киево-Печерская Лавра являлась духовным центром Киева. Оттуда на Русь пришло просвещение. Но где-то мы свернули не туда. И вместо просвещения, Лавра стала центром средневекового мракобесия и государственной измены. Славных прадедов великих правнуки плохие позволили московской церкви оккупировать наши святыни и за наши же деньги разрывать Украину на куски прямо в центре Киева.

Владимир Зеленский! Существование РПЦ в Украине – исключительно вопрос вашей политической воли. Ваши предшественники не захотели или не смогли уничтожить эту заразу. Некоторые вообще максимально способствовали враждебной агентуре.

У вас сейчас есть исторический шанс выбросить московскую церковь из Украины навсегда и сформировать единую украинскую политическую нацию. Вы можете войти в историю, потому что это событие, сопоставимое получению Томоса. После войны окно возможностей закроется, потому что люди устанут воевать. И отказывающаяся отпевать украинских солдат церковь продолжит зарабатывать здесь деньги и отравлять мозги украинцев московской пропагандой.

Владимир Зеленский! Существование РПЦ в Украине – исключительно вопрос вашей политической воли. Ваши предшественники не захотели или не смогли уничтожить эту заразу. Некоторые вообще максимально способствовали враждебной агентуре

Воспользуетесь ли вы, единоличным правителем Украины, контролирующим все, без исключения, ветви власти, исторической возможностью оторвать Украину от Москвы? Разрешите ли, чтобы филиал РПЦ продолжил прославлять Россию в то время, как российские ракеты уничтожают мирные украинские города?

Президент Зеленский чувствителен к общественному мнению. Сделаем так, чтобы у него не было шансов оставить на Украине московских попов!

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.