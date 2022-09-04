Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Видим, как Путин зачитывает какие-то документы о состоянии ЖКХ, образовании, 1 сентября, а по сути голова его занята исключительно операцией. Примечательно, что львиную долю времени, если он и проводит в докладах и разбирательствах, то это касается исключительно войны, а все остальное не тако и важно.Всем остальным есть кому заниматься - власть и чиновники.А вот тут у него получается не очень хорошо, судя по тому, что происходит на театре боевых действий.И вопрос остается открытым, можно это преодолеть или нет, есть ли какие-то средства, чтобы улучшить ситуацию. Все больше кажется, что все исчерпано", - отметил российский оппозиционер.



Марк Фейгин добавил, что не видит с российской стороны никаких других существенных способов ведения войны.



"Пропаганда – это все, что они имеют, как инструмент для внутреннего пользования, а для ведения войны, в принципе, средства исчерпаны. Они количественно могут сохранять свою значимость: то есть больше пушек, больше танков, но ничего нового мы уже не увидим. На самом деле ВСУ может сопротивляться этому, конечно, с помощью союзников и стабильных поставок вооружения, но есть еще много того, чего еще нет в Украине, например, самолеты или ATACMS, ракетные снаряды с дальностью 300 км и так далее. А если все это будет, то что? Я думаю, этими всеми вопросами Путин озабочен, и они точно не решаются принятием обычных административных решений, поставить Шойгу или поставить Золотова", - прокомментировал Фейгин.

Ранее российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что Путин в тупике из-за дефицита личного состава армии РФ

Также российский оппозиционер Марк Фейгин выразил мнение, что Путин слабеет на внешнем контуре: союзники уже понимают, что с ним будущего не будет