Существенные средства введения войны у россиян исчерпаны, пропаганда – это все, что у них есть, - Марк Фейгин
Российский оппозиционер, известный блоггер и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что россияне количественно могут сохранять свою значимость, то есть больше пушек, больше танков, но ничего нового мы уже не увидим
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Видим, как Путин зачитывает какие-то документы о состоянии ЖКХ, образовании, 1 сентября, а по сути голова его занята исключительно операцией. Примечательно, что львиную долю времени, если он и проводит в докладах и разбирательствах, то это касается исключительно войны, а все остальное не тако и важно.Всем остальным есть кому заниматься - власть и чиновники.А вот тут у него получается не очень хорошо, судя по тому, что происходит на театре боевых действий.И вопрос остается открытым, можно это преодолеть или нет, есть ли какие-то средства, чтобы улучшить ситуацию. Все больше кажется, что все исчерпано", - отметил российский оппозиционер.
Марк Фейгин добавил, что не видит с российской стороны никаких других существенных способов ведения войны.
"Пропаганда – это все, что они имеют, как инструмент для внутреннего пользования, а для ведения войны, в принципе, средства исчерпаны. Они количественно могут сохранять свою значимость: то есть больше пушек, больше танков, но ничего нового мы уже не увидим. На самом деле ВСУ может сопротивляться этому, конечно, с помощью союзников и стабильных поставок вооружения, но есть еще много того, чего еще нет в Украине, например, самолеты или ATACMS, ракетные снаряды с дальностью 300 км и так далее. А если все это будет, то что? Я думаю, этими всеми вопросами Путин озабочен, и они точно не решаются принятием обычных административных решений, поставить Шойгу или поставить Золотова", - прокомментировал Фейгин.
- Ранее российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что Путин в тупике из-за дефицита личного состава армии РФ
- Также российский оппозиционер Марк Фейгин выразил мнение, что Путин слабеет на внешнем контуре: союзники уже понимают, что с ним будущего не будет
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