Существенные повреждения: 19 октября несколько энергетических объектов ДТЭК подверглись обстрелам

Об этом пишет "ДТЭК Энерго".

"19 октября Россия продолжает наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Еще два энергетических объекта "ДТЭК Энерго" подверглись обстрелам. Таким образом, за сегодняшний день от атак террористов пострадали уже три предприятия компании", - сообщают в компании.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Также в ДТЭК отметили, что в результате удара оборудование предприятий получило существенные повреждения.

"После прекращения обстрелов энергетики смогут полностью оценить степень повреждений, а также начать ликвидировать последствия и возобновление работы. Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, сейчас все в укрытиях. Все остальные работают в удаленном режиме", - написали в компании.

Напомним, на Прикарпатье россияне снова попали в Бурштынскую ТЭС

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