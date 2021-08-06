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Существенные дожди маловероятны: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные

6 августа, 2021 пятница
16:47
Общество Наталья Диденко

В выходные 7-8 августа в большинстве областей Украины погода будет без осадков, дожди возможны местами на Левобережье в ночное время

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"7-8 августа в большинстве областей Украины предполагается в течение дня +25...+30 градусов, на востоке и юго-востоке до +33 (оттуда жара и не думала уходить), в западных областях +23...+26 градусов. Однако в воскресенье потеплеет и на западе. Дожди существенные в большинстве областей Украины в выходные маловероятны. Только в ночные часы пройдут грозовые дожди на Левобережье Украины. Но крайне неравномерно", - написала госпожа Диденко.

В Киеве выходные пройдут без осадков, в воскресенье ожидается повышение температуры.

"7 августа воздуха будет комфортнее, около +25 градусов, а в воскресенье уже прыгнет до +29 градусов", - отметила Диденко.

С понедельника 9 августа в Украине ожидается усиление жары.


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