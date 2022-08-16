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Существенно больше украинцев стали считать себя сознательными гражданами, - КМИС

16 августа, 2022 вторник
18:04
Общество

Антон Грушецкий, заместитель директора Киевского международного института социологии, отметил, что результаты исследований показывают большую сплоченность среди украинского общества, когда важные вопросы перестали быть раскалывающими, а стали интегрирующими для украинцев

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

6–20 июля этого года КМИС было проведено исследование "Показатели национально-гражданской украинской идентичности". На вопрос "Кем вы себя прежде всего считаете?" почти 85% опрошенных выбрали вариант ответа "Гражданином Украины". Среди жителей Востока 81% считают себя прежде всего гражданами Украины, среди русскоязычных украинцев – 81%, среди русскоязычных русских – 78%. Жителем своего населенного пункта или региона себя назвали чуть более 6%. Гражданином мира или Европы - почти 4%. Около 3% считают себя представителем этноса или нации. Гражданином бывшего Советского Союза себя чувствуют чуть менее 1% опрошенных.

Заместитель директора КМИС прокомментировал результаты июльского исследования: "Это был всеукраинский опрос, в котором опрошено 2000 респондентов по выборке среди взрослого населения Украины. Как мы видим, растет гражданская самоидентичность не только населения страны в целом, но и среди разных региональных категорий как на Западе, так и на Востоке, также среди разных лингвоэтнических категорий, мы даже подчеркиваем, что среди русскоязычных респондентов русских в выборке почти 80% считают себя в первую очередь гражданами Украины. И для Украины такой показатель является большим прогрессом. На самом деле эволюция и рост гражданской идентичности происходили все годы украинской независимости, но, к сожалению, сегодняшние драматические события дали сильный импульс к большему росту.

Антон Грушецкий добавил, что, по другим данным, украинцы укрепили мнение относительно евроатлантической интеграции и поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, и это показатель по разным категориям украинцев – как молодых, так и старших, как западных, так и восточных, сел и городов, русскоязычных и украиноязычных. То есть, выстраивается более сплоченное общество в Украине, когда важные вопросы перестали быть раскалывающими , а стали интегрирующими для украинцев.

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Украина
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