Суровикина освободили из-под стражи, однако у него больше нет военных перспектив, — NYT

Об этом, ссылаясь на собственные источники в американском правительстве и российских ведомствах, сообщает The New York Times .

Суровикин исчез из виду общественности в июне, после неудачного мятежа Пригожина. Американские чиновники полагают, что генерал заранее сообщал о восстании.

Официальные лица США заявили, что хотя генерала Суровикина, скорее всего, официально уволили из-под стражи, все еще не известно, остаются ли какие-либо ограничения на его передвижение или запреты, наложенные российскими властями.

По словам NYT, спикер Путина Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге во вторник, что не может комментировать, находится ли Суровикин под следствием.

Отмечается, что Суровикина уволили спустя несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе в конце прошлого месяца. Генерал пока сохранил свое звание и технически все еще является офицером, но карьерных перспектив у него больше нет, сообщил анонимный источник, близкий к российскому минобороны.

Вчера, 4 сентября, журналистка Ксения Собчак опубликовала первое фото Суровикина после мятежа

"Генерал Сергей Суровикин вышел: жив, здоров, дома с семьей в Москве", - говорится в сообщении Собчак.

Алексей Венедиктов, экспредседатель "Эха Москвы", написал вечером в понедельник, что генерал Суровикин находится дома со своей семьей.

"Он находится в отпуске и находится в распоряжении Минобороны", – написал Венедиктов в своем телеграмм-канале.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию. Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция". "Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он. После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться. Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ПИК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times. Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала. По данным британской разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена .

22 августа появилась информация, якобы российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего ПКС РФ, однако он остается в распоряжении Минобороны России.