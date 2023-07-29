Суровикина может когда-нибудь и выпустят из тюрьмы, а вот Гиркина прибьют, - Пионтковский
Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что в России двоевластие: держащие в темнице Суровикина – ближайшие сторонники Путина, а Гиркина арестовал другой центр силы, рупором которого является Пригожин
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Очень много неправильных оценок по причинам ареста Гиркина. Доходит до того, что вот где-то он там недостаточно уважительно отозвался о Кабаевой, но Путину, извините, наплевать на эту Кабаеву. Сейчас гораздо более важные ставки. Гиркин - самый верный сторонник Путина. Мы же помним, как в самое тяжелое время Гиркин говорил, что при всех его претензиях к Путину, но он дал правильную оценку бунту Пригожина, говоря, что Пригожин рупор гораздо более влиятельной силы тех людей, которые хотят закончить войну капитуляцией и выходом из войны. Пригожина: Ну, и чтобы ответить на все вопросы сразу, я скажу, что за его спиной стоял никто другой, как Юрий Ковальчук, ближайший друг Путина", - рассказал политолог.
Андрей Пионтковский добавил, что Ковальчук был идеологом не только войны на Украине, но и мировой войны. Он внушал Путину идеи о мировом господстве, о победе над Западом, о реванше за поражение Советского Союза.
"Сейчас Ковальчук понял, что эта война проиграна. Хотя она была уже проиграна в первую неделю войны, когда Путин не смог взять Киев. И он понимает, что надо спасать то, что есть, огромную собственность. А проблему для них, для этой "партии почетной капитуляции", составляет где-то 10-15% российского населения, которые являются Z-долбанутыми . А основное население пассивно. Ну вот, надо работать с этими 10-15% упорных. Так вот Пригожин с ними и работает, работал и продолжает" , – объяснил Пионтковский.
Публицист отметил, что именно это и разоблачает Гиркин в своей лекции от 12 июля, а через два дня его арестовали.
"Его арестовала другая партия. Я же говорю, что в России двоевластие. Те, кто держит в темнице и мучают Суровикина – это ближайшие сторонники Путина. Именно партия "почетной ничьей", за то, что он явно сочувствовал Пригожину. А вот самого Гиркина арестовала и добьет, конечно, в тюрьме другая партия - эта партия "почетной капитуляции", которую он громко пытался разоблачить, обращаясь к тем же упорным патриотам. бассейном.Гиркин бы прекрасно провел остаток жизни в этой камере.А в России его тоже приговорили к пожизненному заключению, вот только это пожизненное будет короче.Уверяю вас, Суровикина может когда-нибудь и выпустят из тюрьмы, а вот Гиркина они прибьют", - сказал Андрей.
Что известно об аресте Гиркина
21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера.
Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужчины ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Гиркину предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.
Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает , что его отправили в СИЗО до 18 сентября.
Кроме того, в Москве возле Мещанского суда, где арестовали Игоря Стрелкова, задержали бывшего сотрудника так называемого минобороны ДНР Павла Губарева.
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